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Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı

29.10.2021 14:18
Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde 15 ton enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 7 şüpheli jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde 15 ton enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 7 şüpheli jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Sivrihisar ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nden 15 ton ağırlığında ve 1 milyon 700 bin lira değerinde enerji nakil kablosu çalındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince başlatılan soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelisi 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 3'ünün benzer suçlardan yakalanıp tutuklandıkları saptandı. Diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı

Sivrihisar, Eskişehir, Jandarma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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