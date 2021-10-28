Eskişehir'de arı yetiştiricilerine fidan verildi - Son Dakika

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle bal üreticilerine fidan dağıtıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fidan dağıtımı için düzenlenen etkinliğe Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, Şube Müdürü Hulusi Yıldız, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve arı yetiştiricileri katıldı.

Temel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir'deki bal üretim ormanlarının sayısını 11'e çıkardıklarını belirterek, şunları bildirdi

"Arı ve orman ayrılmaz bir ikilidir. Bal üretiminin büyük kısmı ormanlık alanlardan elde ediliyor. Amacımız ilkbahardan sonbahara kadar kademe kademe çiçek açan ağaç ve bitkileri bal ormanlarına dikmek. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler ile de zenginleştirmek. Bu yaz orman yangınları çok oldu. Güney illerimizde çam balı üretimi sekteye uğradı ama Eskişehir ilimizde, kurak giden sezona rağmen bal rekoltemiz oldukça iyi. Birlik üyelerimizi kutluyorum."

Temel, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Bünyamin Yiğit'i de tebrik etti.

Yiğit ise orman teşkilatının desteğini her zaman yanlarında gördüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından sedir, sofora, lavanta gibi türlerden 900 fidan birlik üyelerine dağıtıldı.