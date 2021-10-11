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Eskişehir'de cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan 2 zabıta açığa alındı - Son Dakika

Eskişehir'de cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan 2 zabıta açığa alındı

11.10.2021 15:58
Eskişehir'de cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan 2 zabıta açığa alındı

Eskişehir'de resmi araca bindirdikleri bir kadına boş arazide cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan merkez Odunpazarı İlçe Belediyesinde görevli 2 zabıta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, görevlerinden açığa alındı.

Eskişehir'de resmi araca bindirdikleri bir kadına boş arazide cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan merkez Odunpazarı İlçe Belediyesinde görevli 2 zabıta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, görevlerinden açığa alındı.

İddiaya göre, Odunpazarı İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli A.E. ile B.T, 9 Ekim'de belediyeye ait resmi araca S.T'yi alarak kent merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı kırsal mahallelerde dolaştıktan sonra 75. Yıl Mahallesi'ne gitti.

S.T. henüz bilinmeyen nedenden dolayı sinir krizi geçirmesinin ardından zabıtalar, kadını Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisine bırakıp bölgeden ayrıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından S.T, Kurtuluş Polis Merkezine giderek A.E. ile B.T'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler buradaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resmi aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, S.T'nin ifadesindeki bölgelere gidildiğini tespit etti. Bu arada aracın arka koltuğunun incelemek üzere sökülüp, Bursa Adil Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazetecilere, söz konusu iki zabıta personeli hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı ve açığa alındıklarını söyledi.

Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan 2 zabıta açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan 2 zabıta açığa alındı - Son Dakika
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