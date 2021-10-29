ESKİŞEHİR'DE 'CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ' - Son Dakika

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

Erdoğan'ın kızgınlığı geçmiyor! Krize neden olan 10 büyükelçiye dikkat çeken 29 Ekim tavrı

ESKİŞEHİR'de cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 3 bin kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyıp, marşlar okuyarak bayram coşkusu yaşadı.

Kentte CHP ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği Cumhuriyet Yürüyüşü, Porsuk Bulvarı'nda başladı. Yürüyüşe bölge milletvekili ve belediye başkanlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Marşların okunduğu yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk posterleri taşıdı. Eskişehir Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüş sonrası kalabalık grup, 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek dağıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.