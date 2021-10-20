Eskişehir'de dernek lokallerinde kumar oynayan 98 kişiye 130 bin 928 lira ceza kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokallerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 98 kişiye 130 bin 928 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen iki dernek binasına baskın yaptı.

Dernek lokallerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 98 kişiye 130 bin 928 lira ceza verildi.

Dernek sorumluları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.