Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan T.A'ya ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, narkotik detektör köpeği "Alfa"nın da katıldığı aramada, 73 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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