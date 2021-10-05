Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Ev ile eklentilerinde yapılan arama ve kontrollerde, 50'şer litrelik 2 sahte alkol üretim düzeneği, 50 litrelik soğutma kabı, 4 bidon içinde toplam 360 litre fermantasyona bırakılmış alkol, 221 litre sahte içki ele geçirdi.

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