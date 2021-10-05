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Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

05.10.2021 12:35
Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalanarak, cezaevine konuldu.

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalanarak, cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bulundukları adresler tespit edilen 8 hükümlü savcılık talimatıyla düzenlenen baskınlarda yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


Fetullahçı Terör Örgütü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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