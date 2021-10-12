Eskişehir'de havadan trafik denetiminde 8 bin 606 TL ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerinin havadan helikopter destekli trafik denetiminde, 35 sürücüye toplam 8 bin 606 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Ankara- Bursa ve Bilecik kara yolunda havadan helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 35 sürücüye toplam 8 bin 606 lira ceza kesildi.