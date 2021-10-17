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Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika

Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi

17.10.2021 13:13

OSMANLI Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen araştırmacı yazar-avukat Hayati İnanç'ın 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşisine Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

OSMANLI Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen araştırmacı yazar-avukat Hayati İnanç'ın 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşisine Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Araştırmacı yazar-avukat Hayati İnanç, Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen söyleşide davetlilerle buluştu. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları İl Başkanı Esat Demirtaş ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, zalimlerin karşısına dikilecek Osmanlı torunlarının olduğunu herkese göstermeleri gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

'2005 yılında bize 'Başınızdan aşağıya kaynar sular dökenler' dediler bize. Daha henüz Osmanlı adında bir kurum, bir dernek, bir bakkal dahi yoktu. 'Ayağınızı denk alın' dediler bize. 'Size bu derneği, teşkilatı kurdurtmayız' dediler. Biz Osmanlı medeniyetçiliğini esas almışız. Bu ruhu yaşamak istiyoruz. Vallahi vaz geçmeyiz. Erzurum'da kurulan bu yapıyı Allah'a yemin olsun dünyanın her yerine götüreceğiz. Çünkü Osmanlı coğrafyası buna muhtaç. Çünkü mazlumların umudu var. Çünkü zalimlerin karşısına dikilecek Osmanlı torunlarının olduğunu herkese göstermemiz lazım. Bizler için kefen giymiş bir lider var. Biz de kefenli liderin kefenli askerleriyiz. Bizim Cumhuriyetle, Atatürk'le, Alevilerle, solcularla, şu partiyle, bu partiyle, bizler siyaset üstü bir kurumuz. Vallahi CHP'li kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimizdir. Aynı vatandaşız. Aynı ırzı can etmiş, cephede savaşmışız. Şimdi batı lobisinin iki kumpaslarıyla birbirimize mi düşeceğiz. Asla düşmememiz gerekir. MHP'li kardeşlerimiz de bizim namus ortağımızdır. Cumhur ittifakının neferledir. Millet ittifakının neferleri de bizim kardeşlerimizdir. Tabi ki her ölçüde biz ayrımcılık yapmadan, hiç kimseyi öteki görmeden yaratılanı yaradan da ötürü seveceğiz. Onların temel etnik kimliklerini, onların bütün anayasal hak ve hürriyetlerini biz muhafaza edeceğiz?

'200 BİN KİŞİLİK SOSYAL MEDYA ORDUMUZ VAR'

Osmanlı Ocakları İl Başkanı Esat Demirtaş ise, 200 bin kişiden oluşan sosyal medya ordusuyla 2023 seçimlerine hazırlandıklarını belirterek, 'Sosyal medyada 200 bin kişilik ordumuzun ben yönetimindeyim. Sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da veriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Orayı biz yönetiyoruz artık. Herkesin elinden aldık. Her gece 200 bin kardeşimle beraber gece 23.00'e kadar ailemden uzak kalma pahasına bir odaya çekilip bir mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musunuz' 2023 mücadelesi veriyoruz. Çünkü o günü almalıyız. O gün bizim günümüz. Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar bu davanın başına, ümmetin başına getirmeye, onu lider yapmaya ve Devlet Bahçeli ile beraber bu ülkeyi tekrar yönetmek için, yönettirmek için onların önünde ordu olmaya kefenli liderin, kefenli askeri olmaya ant içtik? diye konuştu.

Konuşmaların ardından araştırmacı yazar-avukat Hayati İnanç, 'Can Veren Pervaneler' konulu söyleşine geçildi. Çok sayıda davetli İnanç'ı dinlerken yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi

Osmanlı Ocakları, Eskişehir, Osmanlı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika
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