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Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

12.10.2021 09:18
Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir'i Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ile Ankara'ya bağlayan kara yollarında havadan denetim yaptı.

Kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Denetimde seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü kara yoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kurallarına uymayan 35 araç sürücüsüne toplam 8 bin 606 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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