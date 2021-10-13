ESKİŞEHİR'DE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik özel harekat destekli operasyonda 1'i kadın 14 şüpheli 22 adrese eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik özel harekat destekli operasyonda 1'i kadın 14 şüpheli 22 adrese eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler için savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı baskınlarda 11 mahalledeki 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 150,65 gram metamfetamin, 79 gram bonzai, 453 adet uyuşturucu hap, 43,32 gram gelen esrar, hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ile 8 adet dolu kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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