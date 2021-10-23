Eskişehir'de restoranda işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de restoranda çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Baturhan Abacı'nın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhsan Ö. ve Sinan İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Murat N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir restoranda 21 Ekim'de İhsan Ö. (28) ile Baturhan Abacı (25) ve Veysel B. (32) arasında kavga çıkmıştı. Silahla yaralanan Abacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheliler İhsan Ö, Murat N. ve Sinan İ. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.