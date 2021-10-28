Eskişehir'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 9 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütünün üniversite yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan K.K, Y.K, A.Ö, C.A, O.K, İ.Y, E.Ö.U, H.Y. ile E.Ö. ile avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 9 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 10 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
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