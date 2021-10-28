Eskişehir'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, 9 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 10 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütünün üniversite yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan K.K, Y.K, A.Ö, C.A, O.K, İ.Y, E.Ö.U, H.Y. ile E.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

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