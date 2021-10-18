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Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler kenti gezdi - Son Dakika

Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler kenti gezdi

18.10.2021 14:15
Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler kenti gezdi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde öğrenim hayatına başlayan öğrencilere Sazova Bilim Kültür ve Sanat Park'ı, Kentpark, Kent Müzeleri Kompleksi'ni gezdirdi.

40 öğrencinin katılımı ile başlayan "Yeni Evine Hoş Geldin Eskişehir Gezisi" tüm gün boyunca sürdü. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Masal Şatosu'nu gezen gençler, Kentpark'ı da dolaştıktan sonra çibörek molası verdiler. Parklardaki gezilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra ise, Balmumu Heykeller Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesini ve Tarihi Odunpazarı Bölgesini gezdiler. Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten gençler, Eskişehir'i tanıma fırsatı buldukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve belediye personeline teşekkür ettiler. Gençlik Merkezi yetkilileri ise, gezilerin önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini belirttiler.

Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler kenti gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler kenti gezdi - Son Dakika
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