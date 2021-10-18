Eskişehir'e yeni gelen öğrenciler kenti gezdi - Son Dakika

40 öğrencinin katılımı ile başlayan "Yeni Evine Hoş Geldin Eskişehir Gezisi" tüm gün boyunca sürdü. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Masal Şatosu'nu gezen gençler, Kentpark'ı da dolaştıktan sonra çibörek molası verdiler. Parklardaki gezilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra ise, Balmumu Heykeller Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cam Sanatları Müzesini ve Tarihi Odunpazarı Bölgesini gezdiler. Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten gençler, Eskişehir'i tanıma fırsatı buldukları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve belediye personeline teşekkür ettiler. Gençlik Merkezi yetkilileri ise, gezilerin önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini belirttiler.