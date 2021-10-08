Eskişehir Millet Bahçesi "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında pembe ışıklarla renklendi - Son Dakika

Eskişehir Millet Bahçesi "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında pembe renkle ışıklandırılarak bilgilendirici pankartların asıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ile personeli ve vatandaşlar ile birlikte ışıklandırılan Eskişehir Millet Bahçesi'ni gezerek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Dilek Didem Ayyıldız, burada yaptığı değerlendirmede:

"Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla kentin simgesi olan Eskişehir Millet Bahçesi pembe ışıklandırıldı. Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşması adına Millet Bahçesi'nin çeşitli yerlerine pankartlar asıldı."