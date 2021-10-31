Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı Aksaray'da konferans verdi - Son Dakika

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Aksaray'da "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" başlıklı bir konferans verdi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, öğrenci ve akademisyenlerin de katıldığı "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" konulu konferansta "Enformatik Cehaletten Enformatik Zırcehalete" başlıklı bir konuşma yapan Nabi Avcı "Enformatik Cehalet" kitabının ilk baskısının 30 yıl önce iletişim teknolojilerinin bu kadar gelişmediği bir dönemde yaptığını söyledi.

Avcı, günümüzde başta televizyon tartışma programları olmak üzere, farklı farklı mecralarda, bazı konuşmacıların, askeri alandan sağlık sorunlarına, eğitimden dış politikaya kadar, kendi uzmanlık alanlarının dışında, hemen her konuda fikir beyan etmelerinin doğru olmadığını belirterek, bu tür programların müdavimlerinin, sosyal medyada da cehaleti körüklediğini kaydetti.

Enformatik zırcehalet

"Neyin cahili olduğunu" bile bilmeyen bir kitle, "200 karaktere sığan mesajları da enformatik zırcehalete zemin hazırlıyor" diyen Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kendisinin de internette araştırmalar yaptığını, nerede, neyi, nasıl arayacağını bilenler için internetin bir kolaylık olduğunu ve gençlere ana dillerini mutlaka iyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasının ardından kitaplarını imzalayan Avcı, daha sonra beraberindeki heyetle, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediyesi Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamlarında ziyaret ederek kentten ayrıldı.