Eskişehir Şehir Hastanesi'nde "Dünya Palyatif Bakım Günü" etkinlikleri kapsamında palyatif servisinde yatan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.
Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte, serviste kalan yaşlı hastaların moralinin yüksek tutmak için Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Topluluğu müzik dinletisinde bulundu.
Etkinliğe katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sağlık İl Müdürdü Prof. Dr. Uğur Bilge, Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ve diğer ilgililer serviste yatan hastalarla birlikte pasta kesti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral desteği - Son Dakika