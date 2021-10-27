Üye Girişi
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Son Dakika

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

27.10.2021 16:17
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 43 kontrol görevlisi ile kentte gıda denetiminin yapıldığını söyledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 43 kontrol görevlisi ile kentte gıda denetiminin yapıldığını söyledi.

Gümüş, İl Müdürlüğü binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında kent genelinde satış yerlerinin denetlendiğini söyledi.

Denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Gümüş, şunları söyledi:

"Aralarında gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendisinden oluşan 43 kişilik denetim ekibimiz ceza yazmak maksatlı değil, sadece rehberlik etmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olarak nitelendirdiğimiz topyekun bir denetim faaliyetinin özelde vatandaşımızın sofrasına gelen her türlü gıdanın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmelerinin önünü açmak, iş yerlerimizin de buna göre üretim yapmalarını ve satış yapmalarını temin etmek maksatlı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kapsamda. salgın döneminde Eskişehir'de gıda iş yeri sayısı azalmadı tam tersine arttı. her bir işletme yılda bir kez mutlaka denetlenir."

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi
Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Gümüş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu 16:55 Fren yerine gaza basınca eczane camına çarptı! İşletmeci ucuz kurtuldu Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara 16:22 İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 17:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement