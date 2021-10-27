Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 43 kontrol görevlisi ile kentte gıda denetiminin yapıldığını söyledi.

Gümüş, İl Müdürlüğü binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında kent genelinde satış yerlerinin denetlendiğini söyledi.

Denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Gümüş, şunları söyledi:

"Aralarında gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendisinden oluşan 43 kişilik denetim ekibimiz ceza yazmak maksatlı değil, sadece rehberlik etmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olarak nitelendirdiğimiz topyekun bir denetim faaliyetinin özelde vatandaşımızın sofrasına gelen her türlü gıdanın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmelerinin önünü açmak, iş yerlerimizin de buna göre üretim yapmalarını ve satış yapmalarını temin etmek maksatlı olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kapsamda. salgın döneminde Eskişehir'de gıda iş yeri sayısı azalmadı tam tersine arttı. her bir işletme yılda bir kez mutlaka denetlenir."