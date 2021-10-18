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Eskişehir, teşvik belgeli yatırım sayısı 2,2 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika

Eskişehir, teşvik belgeli yatırım sayısı 2,2 milyar TL'ye ulaştı

18.10.2021 14:35
Eskişehir, teşvik belgeli yatırım sayısı 2,2 milyar TL'ye ulaştı

Sanayi yatırımlarındaki yükselişe paralel olarak teşvik belgeli yatırımların sayısı ve tutarı ile sanayi kuruluşlarının elektrik ve doğalgaz tüketimlerindeki artış sürerken, Eskişehir OSB'de son 1,5 yıllık dönemde önemli oranda yeni sanayi yatırımına başlandığı açıklandı.

Bu konulara ilişkin bir açıklama yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "2021 yılının ilk 8 ayında teşvik belgeli yatırımların sayısı 73'e, yatırım tutarı ise 2,2 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Daha şimdiden 2020 yılının tamamındaki 74 adet 2,2 milyar TL tutarındaki teşvik belgeli yatırım miktarına ulaşmış durumdayız. Muhtemelen yıl sonunda asgari 2,5 milyar TL'lik bir teşvikli yatırım rakamını yakalamış olacağız. İlk 8 aydaki teşvikli yatırımların 1,7 milyar TL tutarındaki 55 tanesi, imalat sanayi alanındaki yatırımlarından oluşuyor. Sanayimiz yatırımlar yönünden ciddi bir gelişme dönemi içinde. Teşvikli bu yatırımlardan sektörel olarak baktığımızda imalat sanayi yatırımları toplamda 1000 kişiye yeni iş imkânı yaratırken, 73 belgenin toplamı ise 1.400 kişiye yeni iş imkânı sağlamış olacak" dedi.

Son 1,5 yılda OSB'ye 174 yeni yatırımcı geldi

Başkan Küpeli teşvikli yatırımlardaki artışı, Eskişehir OSB'den yatırımcılara yapılan yeni tahsislerin sayısındaki artışında teyit ettiğini belirterek, "2020 yılında Eskişehir OSB'de 42 yatırımcıya 888 bin metrekare, bu yılın ilk 9 ayında ise 23 yatırımcıya 470 bin metrekare ve 2. KOBİ-OSB bölgesinden de şu ana kadar işlemlerini tamamlayan 109 yatırımcımıza 436 bin metrekare olmak üzere son 1,5 yıllık dönemde 174 yeni yatırımcıya toplamda 1,8 milyon metrekare yeni yatırımlar için sanayi alanı tahsis ettik. Bu Eskişehir sanayisinde çok ciddi bir büyümeye işaret ediyor. Önümüzdeki 2 yıllık dönemde çok sayıda yeni işletme Eskişehir OSB'de üretime başlayacak. Binlerce insana yeni iş sahası açılacak, şehrimizin ihracatına ve ekonomik hayatına çok ciddi bir katma değer girişi olacak, bu büyümenin sonuçlarından tüm kesimler olumlu yönde yararlanacak" diye konuştu.

OSB'de elektrik ve doğalgaz tüketimi yüzde 15 arttı

Başkan Küpeli açıklamasının son kısmında ekonomik büyümenin önemli göstergelerinden biri olan Eskişehir OSB'deki sanayi kuruluşlarının elektrik ve doğalgaz tüketimleri konusunda bilgi vererek, "Eskişehir OSB'de 2021 yılının ilk 9 ayında elektrik tüketimi 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 15, doğalgaz tüketimi de aynı şekilde yüzde 15 artış gösterdi. Yine aynı dönem bazında OSB'deki elektrik tüketimimiz 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 12 artmış durumda. Yeni üretime geçen sanayi tesislerinin yanı sıra birçok işletmede kesintisiz üretim yapılmasıyla nedeniyle, elektrik ve doğalgaz tüketimimiz ciddi oranda artmaya devam ediyor. Sanayimiz pandemi döneminden bu yana yaklaşık 20 aydır, çok büyük bir azimle ve güçle üretim yapmayı sürdürürken, birçok yeni yatırıma da imza atıyor. İnşallah bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Eskişehir OSB'ye büyük bir çalışma ve emekle kazandırmış olduğumuz büyük bir sanayi tesisiyle, yine çok sayıdaki sanayi tesisinin resmi açılış töreni yapılacak. Önümüzdeki günlerde kamuoyumuza daha büyük yeni sanayi yatırımlarının müjdesini vermek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" ifadelerinde bulundu.

Türk Lirası, Eskişehir, Doğalgaz, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir, teşvik belgeli yatırım sayısı 2,2 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir, teşvik belgeli yatırım sayısı 2,2 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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