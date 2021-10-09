Eskişehir ve Bilecik'te vakalar düştü, Kütahya'da arttı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Kütahya'da ise arttı.

Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül- 1 Ekim haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 287,23'ten 55,69 oranında azalarak 231,54'e düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 419,46'dan 15,78 artışla 435,24'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 334,68 seviyesinden 47,09 oranında düşerek 287,59 oldu. Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 79.4, Bilecik'te 76.4 olurken, 'Sarı' kentler arasında yer alan Kütahya'da ise 71.9 olarak açıklandı.

HARİTALAR 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.