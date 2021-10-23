Espiye'de "Peygamberimiz ve Vefa" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa" konulu konferans organize edildi.

Giresun Müftüsü Ramazan Topcan, okul salonunda düzenlenen konferansta, hayatı boyunca ümmeti için çabalamış olan Hazreti Muhammed'i anlamanın ve onun gibi yaşamanın, ümmetin vefası olacağını söyledi.

Hazreti Peygamberi sadece belli günlerde anmakla yetinilmemesi gerektiğinin altını çizen Topcan, "Onu her daim anlamalı ve hayatımıza da yansıtmalıyız. Efendimiz, cahiliye döneminde aklın, vicdanın kabul etmediği adetlerle yürüyen bir toplumu ıslah ederek örnek bir toplum haline dönüştürmüştür. Öyleyse bizler de onun yolundan gitmeli ve onu doğru anlatmalıyız ki sağlam bir toplum, sağlam nesiller yetişsin." dedi.

İlçe Müftüsü Yavuz Koçak ise konferansa katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Hürüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı ve öğrenciler katıldı.