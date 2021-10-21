Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak, tutuklu Ümitcan Uygun hakkında (27) ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 2 sanık hakkında 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.