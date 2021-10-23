Son dakika haberleri: Esrarlı "bal üreticisi" yakayı ele verdi... Operasyon anı kamerada - Son Dakika

Esrarlı "bal üreticisi" yakayı ele verdi... Operasyon anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da kendisine bal üreticisi süsü vererek esrar türevi marihuanayı piyasaya sürme hazırlığında olan şahıs İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla; elde ettiği esrar türevi marihuanayı İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan isimli şahıs yakalandı. Şahsın Silivri'deki ikametinde yapılan aramalarda; kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi, arı kovanlarının içerisine gizlenmiş adet ruhsatsız tabanca, adet tüfek, adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. (M.K.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.K. isimli bir şahsın elde ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul ili genelinde satışa sunacağı bilgisini aldı. Takip sonucunda; şüpheli şahsın, uyuşturucu maddeyi Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan evinde üreterek "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara dağıtacağı tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında, şüpheli M.K.'nın uyuşturucu madde üretimi yaptığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi, arı kovanlarının içerisine gizlenmiş 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1) adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu maddenin uygun ortamda yetişmesini sağlamak için kullanılan çok sayıda havalandırma, aydınlatma ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Bodrumu uyuşturucu serasına çevirmiş

Evinin bodrum katını, kullandığı yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemiyle adeta bir seraya dönüştürülen M.K.'nın, deposundaki 650 kök marihuana bitkisinden yaklaşık 97 kilo uyuşturucu madde üretilebileceğini belirlendi.

Bal üretiyorum diyerek esrar üretmiş

Evde ve evin çevresinde arama yapan Jandarma ekipleri, bahçede çok sayıda arı kovanı olduğunu fark etti. M.K.; uyuşturucu maddeyi üretebilmek ve yakalanmamak için bahçesine arı kovanları yerleştirdiğini ve çevresindeki insanlara bal işiyle uğraştığı görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf etti. M.K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.