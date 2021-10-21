Esvatini'de güvenlik güçlerinin müdahalesinde 30 protestocu hemşire yaralandı - Son Dakika

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda, Kral 3. Mswati karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 30 hemşirenin yaralandığı bildirildi.

Swaziland Demokratik Hemşireler Sendikasından (SDNU) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başkent Mbabane'de demokrasi yanlısı gösteriler düzenleyen hemşirelere gerçek mühimmatla müdahalesi sonucu, 4'ü ağır 30 hemşirenin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, sendika üyesi hemşirelere bundan sonra yaralı asker veya polisleri tedavi etmemeleri çağrısı yapıldı.

Esvatini Krallığı'nda olaylar durulmuyor

Esvatini'de temmuzda Kral 3. Mswati karşıtı demokratik gösterilerin kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu, en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve tutuklu milletvekilleri Bacede Mabuza ile Mthandeni Dube'nin serbest bırakılması talebiyle öğrencilerin bu ay düzenlediği protesto gösterilerinin de şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine, hükümet olayları bastırmak için 11 Ekim'de orduya yetki vermişti.

Muhalifler, 20 Ekim'de yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla protestocunun yaralandığını iddia etmişti.

Hükümet dün akşam ülke genelinde sosyal medyaya erişimi engellemişti.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), bunun üzerine, Kral 3. Mswati ile görüşmesi için özel heyet görevlendirmişti.