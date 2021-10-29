Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
29.10.2021 15:47
KAYSERİ'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.
KAYSERİ'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuları batı illerine götürdüğü belirlenen sürücü M.K. gözaltına alındı.
İl Meniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nİn kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı. Kamyonet, Kayseri- Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi. Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizleniş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo esrar ve skunk maddesi el geçirdi. Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.K., basın mensuplarına "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi. Ele geçirilen uyuşturucunun Kayseri'de 2021'deki en yüksek miktar olduğu belirtildi.
- Kayseri
Son Dakika 15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet 15:40 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland 15:33 Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı 15:15 Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi 14:32 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı