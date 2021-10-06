Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan'ın DW Reusables'a satış sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan'ın DW Reusables'a satış sözleşmesi imzalandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co'nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Özgörkey Holding iştiraki olan Etap Enjeksiyon Plastik A.Ş. (Etap Enjeksiyon) ile Özgörkey Holding ve Doğan Plastik ortak girişimi Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin (Etap Doğan), DW Reusables'a satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı.

Depolama ve lojistik amaçlı kasa, palet ve konteyner üreten Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından DW Reusables çatısı altında Türkiye'de ve bölgede büyümesini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve paketleme ve depolama ürünleri ve çözümleri konusundaki işleme aracılık eden ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz, "Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerindeki pazar lideri konumumuzla uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını teyit eden bu saygın işleme finansal danışman olarak aracılık etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. ÜNLÜ & Co olarak M&A alanında arka arkaya gerçekleştirdiğimiz işlemlerle bu alandaki iddiamızı sürdürecek, ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Direktörü Zeynep Koçak, "Türkiye'deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu önemli işlemi Özgörkey Holding'in münhasır satıcı taraf danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2021 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Armağan Özgörkey ise bu işlemin Özgörkey Holding'in odaklanma stratejisinin bir adımı olduğunu belirterek şunları aktardı:

"1968'de kurulan ve ülkemizde plastik sektörünün önemli işletmelerinden biri olan Etap Enjeksiyon grubumuza katıldığı 1997 yılından itibaren gerek yurt içi gerek ihracat pazarında büyüyerek dünyanın önde gelen markalarının güvenilir çözüm ortağı olmayı başardı. Aynı şekilde ortağımız Doğan Plastik'le birlikte kurarak tarım sektörüne yönelik lojistik ve depolama çözümleri alanında çok başarılı bir operasyona dönüştürdüğümüz Etap Doğan da niş bir alanda güçlü bir konuma ulaştı.

Özgörkey Holding'in iş yapma prensipleri çerçevesinde yerleştirdiğimiz kurumsal yapının şirketlerimizi plastik sektöründe taşıdığı özel konuma tanık olmaktan ve bu kurumsallığın ülkemize yatırıma gelen yabancı sermaye tarafından da takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Plastik iş kolundaki çalışanlarımızın DW Reusables gibi kurumsal bir çatı altında ülkemize katkı yapmaya devam edecek olmaları da bizi ayrıca mutlu ediyor."

Açıklamaya göre ayrıca, merkezi Bilzen, Belçika'da bulunan DW Reusables, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir plastik üretimi yapan bir uluslararası paketleme şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Özgörkey Holding ve DW Reusables arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde gerekli yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Belçika, Hırvatistan, Polonya ve İspanya'nın ardından Türkiye DW Reusables'ın üretim yaptığı 5'inci ülke olacak.

Özgörkey Holding'in danışmanı olarak ÜNLÜ & Co'nun aracılığında gerçekleştirilen, paketleme ve depolama ürünleri ve çözümleri konusundaki bu önemli işlemde, satıcı taraf hukuk danışmanı olarak Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı görev yaptı.