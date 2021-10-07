Üye Girişi
ETİD sektör buluşmasında e-ticaret sektörünün geleceği konuşuldu - Son Dakika

ETİD sektör buluşmasında e-ticaret sektörünün geleceği konuşuldu

07.10.2021 14:49
ETİD sektör buluşmasında e-ticaret sektörünün geleceği konuşuldu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ETİD, pandemi sonrasındaki ilk fiziksel Sektör Buluşması'nı dün Wyndham Grand Levent'te gerçekleştirdi. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; 80 firmadan 200'e yakın sektör temsilcisi ve basın mensupları katıldı.

Scotty'nin elmas, MNM, Paycell, PttAVM, Related Digital, Rubi ve Teqpay'in platin sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte e-ticaret sektörü tüm yönleriyle ele alındı. Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, geçen yıl bir rekora imza atarak yüzde 66 büyüyen e-ticaret sektörünün, büyüme hızını kaybetmeden bu yıl da yükselişini sürdüreceğini kaydetti.

E-ticaret sektörü 2021 yılını 400 milyar TL ile kapatacak

ETİD'in faaliyetleri ve sektöre ilişkin bilgiler veren Ekmekçi, "ETİD 13 yıl önce sektörde ileri gelen firmaların yöneticilerinin bir araya gelerek Türkiye'deki e-ticaretin bir sektör olması gerekliliği ile doğdu. Sektörün temsil ihtiyacına cevap verilmesi amacıyla kurulan ETİD olarak bugün üyelerimizle yüzde 95'inin üzerinde e-ticaret payını karşılıyoruz. Dernek olarak, ana misyonumuzu sektörün öncüsü olmak, sağlıklı büyüme ve doğru regülasyonları sağlamak oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi öncesinde Türkiye'nin e-ticaret oranının eksiksiz yüzde 35 büyüdüğünü belirten Ekmekçi, şunları aktardı:

"Pandemi de ise yüzde 66 oranında bir büyüme gerçekleşti, sadece ürün satışı bazlı düşünürsek yüzde 100 büyümeden bahsedebiliriz. Pandemi tüm firmaları etkiledi, e-ticaret kültürünü uyandırdı. Hiç bulunamayan ürünler kolay erişilebilir oldu ve bu bağlamda hızlı kargo sistemleri de gelişimini sürdürdü. Firmalar bir anda kendini 5 yıl ileride buldu. Şu anda e-ticaretsiz firma yok denecek kadar az diyebiliriz. Türkiye'de sanal pazar yerlerinden satış geçen sene 100 yüz üzerinde büyüdü. Bugün 100 binin üzerinde KOBİ pazar yerlerinden satış yapıyor. Türkiye'deki e-ticaretin yüzde 70'inden fazlası da pazar yerleri aracılığıyla olduğunu tahmin ediyoruz. Burada sağlıklı ve rekabetin düzgün olduğu büyümeyi de destekliyoruz. Bu konuda da Ticaret Bakanlığının yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reformları eylem planında çalışmalarını destekliyoruz. Sanal pazar yerlerinde hangi satıcının, hangi ürünün diğerinden daha avantajlı gözükeceği kurallarının net ve şeffaf olacağını düşünüyoruz. Yeni düzenleme ile rekabete uygun bir ortamın gelişeceğini tahmin ediyoruz. Tüm bu düzenlemeler ve pandemi nedeniyle yükselişe geçen e-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçeceğini öngörüyoruz."

Türk Lirası, E ticaret, Pandemi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETİD sektör buluşmasında e-ticaret sektörünün geleceği konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil, Trabzonspor maçında ilk 11'de olacak mı? Vitor Pereira son kararını verdi 15:52 Mesut Özil, Trabzonspor maçında ilk 11'de olacak mı? Vitor Pereira son kararını verdi Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi Türkiye'de mi? Fotoğraflar gündem yarattı 15:38 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi Türkiye'de mi? Fotoğraflar gündem yarattı Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı 15:28 Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı
Tarım Kredi Kooperatifleri, 15:09 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu 14:34 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi 14:23 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor 14:16 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap

Son Dakika Haberleri
15:40 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış
15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
15:27 Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı
15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı
15:08 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi
15:05 Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
15:02 İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi ortaya çıktı! Daha çok yabancılara yapıyorlar
14:33 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu
14:22 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
14:15 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı         
15:27
Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' dedi! Acımasız evlada müebbet hapis cezası Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' dedi! Acımasız evlada müebbet hapis cezası         
14:44
47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı         
14:31
Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı         
14:20
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
13:29
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 15:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: ETİD sektör buluşmasında e-ticaret sektörünün geleceği konuşuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement