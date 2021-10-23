SPOR Etimesgutspor, Türkiye Ampute Kupası Şampiyonu oldu - Son Dakika

Etimesgutspor, Türkiye Ampute Kupası Şampiyonu oldu

Şeyhmus ÇAKAN/ DİYARBAKIR, (DHA) - Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da gerçekleşti. Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği müsabakalarda Etimesgut Belediyesi Ampute Spor, Şahinbey Belediye Gençlik Spor'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Kupayı, Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu verdi.

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü arasında oynanan maçla Diyarbakır'da başladı. Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği müsabakaların final maçında Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü ile Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü finale kaldı. Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkanı Münir Karaoğlu'nun izlediği karşılaşmada, Etimesgut Spor Türkiye Ampute Kupası Şampiyonu oldu.

6'NCI KEZ KUPAYI KAZANDI

Etimesgut Belediyesi Spor Ampute Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz maç sonrası yaptığı açıklamada, Diyarbakır ilk kez düzenlenen Türkiye Ampute Kupası Şampiyonasında 6'ncı kez kupayı kazanmanın ve müzeye götürmenin mutluluğunu ve gururunu ekip olarak yaşadıklarını belirtti. Temiz, burada almış oldukları başarılarını ve gelinin noktayı değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

'2001 yılında mayına basması sonucu Ampute oldum. Rehabilitasyon merkezinde rehabilite esnasında bir spor branşı ile ilgilenmem söylendi. Benim ve arkadaşlarım ile birlikte 5 kişi bir futbol takımı kurduk. Türkiye'de de Ampute Futbol takımı yoktu. Böyle bir işe giriştik. 3 kişilik 5 kişilik bir takım oluşturduk bu işi büyütme kararı aldık. Daha sonra milli takım amaçlı mücadele verdik. Sadece gaziler üzerinden değil tüm Türkiye'de engellilere de yayalım istedik. İl, il gezdik takımlar kurduk ve organize ettik. Sonrasında da bir lig oluştu ve akabinde de ligimizi oluşturduk. Birincilik, ikincilik ve şu an 3'üncü Lig ile Süper Lig 1, 2, 3 oldu... dolayısıyla yayınlıyoruz. Türkiye'de malum 10 milyona yakın insanlarımız engelli. Bunun 5 milyona yakın ortopedik engelli. Dolayısı ile potansiyel çok bunları iyi değerlendirmek gerekiyor.'

"DİYARBAKIR'DA AMPUTE TAKIMI KURULSUN"

Diyarbakır'da bir Ampute takımı kurulmasını istediklerini söyleyen Temiz, 'Doğuda ve Güneydoğu'daki engelli vatandaşlarımız bu işe dahil olsun istiyoruz. İnşallah bundan sonra da bir nebze bizim faydamız olmuştur' dedi.