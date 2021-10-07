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Etiyopya: BM çalışanlarının kovulmasına ilişkin gerekçe sunmak zorunda değiliz - Son Dakika

Etiyopya: BM çalışanlarının kovulmasına ilişkin gerekçe sunmak zorunda değiliz

07.10.2021 18:52
Etiyopya: BM çalışanlarının kovulmasına ilişkin gerekçe sunmak zorunda değiliz

Etiyopya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Taye Atske Selassie, ülkeden çıkarılan 7 BM çalışanına ilişkin gerekçe sunma ya da açıklama yapma zorunlulukları olmadığını söyledi.

Etiyopya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Taye Atske Selassie, ülkeden çıkarılan 7 BM çalışanına ilişkin gerekçe sunma ya da açıklama yapma zorunlulukları olmadığını söyledi.

Selassie, BM Güvenlik Konseyi'nin "Afrika'da barış ve güvenlik" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, iç işlerine karıştığı gerekçesiyle ülkeden çıkarılan BM personeline yönelik yeni suçlamalarda bulundu.

Bu kişilerin işlediği cürümlere ilişkin herhangi bir gerekçe sunma ya da açıklama zorunlulukları olmadığını vurgulayan Selassie, BM çalışanlarının, mevkilerini ve görevlerini kötüye kullandığını ifade etti.

Selassie, kovulan BM sorumlularının, mağdurlara ilişkin rakamları şişirdiğini, kıtlıktan ötürü ölümlerin olduğuna ilişkin yalan raporlar hazırladığını ve isyancıları, korunan BM kamplarına soktuğunu belirtti.

Guterres'ten kovulan çalışanlar için delil talebi

Etiyopya temsilcisi sonrası konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'dan kovulan çalışanlar için delil talep etti.

Guterres; Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde 7 milyona yakın kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu aktararak, ülkede tüm tarafların insan hakları ihlalleri işlediğini, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet olaylarından ise özellikle derin endişe duyduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, Etiyopya hükümetinin, istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden kovduğu 7 BM çalışanının, geri dönmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity de bulunuyordu.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrasında karşı saldırıya geçmişti.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya: BM çalışanlarının kovulmasına ilişkin gerekçe sunmak zorunda değiliz - Son Dakika


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