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Etiyopya'da 2020'den bu yana çatışmalar nedeniyle en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Etiyopya'da 2020'den bu yana çatışmalar nedeniyle en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti

20.10.2021 10:06
Etiyopya'da 2020'den bu yana çatışmalar nedeniyle en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle ordu birlikleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2020'den bu yana en az 20 yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle ordu birlikleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2020'den bu yana en az 20 yardım görevlisi yaşamını yitirdi.

Afrika Gazeteciler Merkezinin (CAJ) verilerine göre, Etiyopya, çatışmalar nedeniyle en fazla yardım görevlisinin hayatını kaybettiği ülke oldu.

Etiyopya'nın kuzeyinde Kasım 2020'den beri devam eden çatışmalarda en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti.

Mali ise yardım görevlilerinin kaçırılma vakalarında ilk sırada yer aldı. Ülkede 44 kaçırma vakası kaydedildi.

Güvenlik sorunları nedeniyle Afrika'da yardım görevlilerinin en fazla hedef olduğu ülkeler arasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijerya, Somali ve Güney Sudan yer aldı.

Etiyopya'da insani kriz büyüyor

Federal ordu ile TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde devam eden çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı ise 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Afrika, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da 2020'den bu yana çatışmalar nedeniyle en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'da 2020'den bu yana çatışmalar nedeniyle en az 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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