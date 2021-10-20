Etiyopya'da isyancılar 2 kasabayı ele geçirdiğini iddia etti - Son Dakika

Etiyopya'da, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Amhara eyaletindeki 2 kasabayı ele geçirdiğini ileri sürdü.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tigray güçlerinin, Bistima ve Hayq kasabalarıyla Marye tepelerini ele geçirdiğini belirtti.

Reda, Dessie ve Kambolcha kentlerinin de ağır ateşe tutulduğunu kaydetti.

Çatışmalarda son duruma ilişkin, hükümetten henüz açıklama yapılmadı.

Etiyopya ordusu, bugün 2 kez Tigray'ın başkenti Mekelle'yi bombalarken, Birleşmiş Milletler, hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıkladı.

Ordu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek, 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında, ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.