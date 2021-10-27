Etiyopya'da isyancılar orduyu teslim olmaya çağırdı - Son Dakika

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) çatışmalar şiddetlendiği sırada Etiyopya ordusunu teslim olmaya çağırdı.

TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afar, Wollo ve Gondar'da dağınık halde olduğunu ileri sürdüğü Etiyopya ordusu mensuplarının teslim olmalarını istedi.

Reda, haftalardır çatışmaların sürdüğü Dessie ve Kambolcha'daki halka da evlerinden çıkmama uyarısı yaptı.

Öte yandan, TPLF destekçileri Etiyopya askerlerinin esir alındığı bazı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İletişim hatlarının kesildiği bölgeden gelen bilgi ve görüntüler doğrulanamıyor.

Etiyopya ordusu kara saldırısının yanı sıra son 2 haftadır Tigray'a hava saldırılarını da sürdürüyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.