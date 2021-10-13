Etiyopya'daki TMV okullarında yeni eğitim-öğretim yılı başladı - Son Dakika

ADDİS Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya'daki 6 kampüste yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Harar, Sebeta ve başkent Addis Ababa'da yaklaşık 2 bin öğrenciyle yeni döneme merhaba diyen TMV, bu yıl ilk kez 5 kampüste eğitime başladı.

Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) 2019 yılında Harar'daki okulları aldıktan sonra bu yıl ağustosta ülkenin diğer köşelerindeki tüm okulları da teslim alan TMV'nin kampüslerinde anaokulundan liseye kadar farklı seviyelerde toplam 18 okul bulunuyor.

TMV Etiyopya Temsilcisi Levent Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl sonra tüm kampüslerde eğitime başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, 2 binden fazla öğrencileri olduğunu belirtti.

"Yarın derslerimize başlıyoruz. Gelecek yıl yeni okullar da açmayı planlıyoruz." diyen Şahin, yeni kurdukları eğitim ve idareci kadrosuyla gece gündüz süren bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Okullardaki açılış törenlerine, öğrenci, öğretmen ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Vakıf, FETÖ hakkında yürütülen federal ve yerel soruşturmalar neticesinde okulları devralmıştı.