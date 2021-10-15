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Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor - Son Dakika

Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor

15.10.2021 16:51
Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Wollo cephesini geçerek 2 haftada başkent Addis Ababa'ya girmeyi planladığını açıkladı.

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Wollo cephesini geçerek 2 haftada başkent Addis Ababa'ya girmeyi planladığını açıkladı.

FANA televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, TPLF'nin birçok cephede başlattığı saldırıların etkili şekilde geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, isyancıların Sudan sınırına ulaşmak için Wolkayit'te çarpıştığı, doğuda ise Cibuti koridorunu ele geçirmek için Afar ve Amhara eyaletlerine savaşı yaydığı kaydedildi.

TPLF'nin Wollo cephesine saldırılarının sürdüğü aktarılan açıklamada, isyancıların 2 hafta içinde Addis Ababa'ya girmeyi planladığı belirtildi.

TPLF hafta başında Etiyopya ordusunun yerel milislerle kendilerine karşı tüm cephelerde saldırı başlattığını ileri sürmüştü.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Addis Ababa, Etiyopya, Cibuti, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor - Son Dakika
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