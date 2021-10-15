Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor - Son Dakika

Etiyopya: TPLF iki haftada başkente girmeyi planlıyor

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Wollo cephesini geçerek 2 haftada başkent Addis Ababa'ya girmeyi planladığını açıkladı.

Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Wollo cephesini geçerek 2 haftada başkent Addis Ababa'ya girmeyi planladığını açıkladı. FANA televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, TPLF'nin birçok cephede başlattığı saldırıların etkili şekilde geri püskürtüldüğünü duyurdu. Açıklamada, isyancıların Sudan sınırına ulaşmak için Wolkayit'te çarpıştığı, doğuda ise Cibuti koridorunu ele geçirmek için Afar ve Amhara eyaletlerine savaşı yaydığı kaydedildi. TPLF'nin Wollo cephesine saldırılarının sürdüğü aktarılan açıklamada, isyancıların 2 hafta içinde Addis Ababa'ya girmeyi planladığı belirtildi. TPLF hafta başında Etiyopya ordusunun yerel milislerle kendilerine karşı tüm cephelerde saldırı başlattığını ileri sürmüştü. Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti. Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Son Dakika

AK Partili eski vekil "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım

Yeğenini kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek