Etiyopya, TPLF'nin askeri malzeme bakım merkezine hava saldırısı yaptı - Son Dakika

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya, aylar sonra bölgeye 18 Ekim'de yeniden hava saldırılarına başlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM), geçen haftaki saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Bugün ordu, TPLF teröristlerine ait bir askeri teçhizat merkezini daha imha etti." ifadesi kullanıldı.

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