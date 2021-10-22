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EÜ İletişim Fakültesi'nde "Dış Paydaşlar Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

EÜ İletişim Fakültesi'nde "Dış Paydaşlar Toplantısı" düzenlendi

22.10.2021 09:47
EÜ İletişim Fakültesi'nde

Türkiye'nin en köklü iletişim fakültelerinden olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında "Dış Paydaşlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ege İletişim sektörle bağlarını güçlendiriyor

Ege Üniversitesinin 2023 vizyonu kapsamında; eğitim öğretim, araştırma geliştirme, topluma katkı, uluslararasılaşma, dijitalleşme ve yönetim sistemlerinde kalite standartlarının artırılması amacıyla düzenlenen toplantıya, iletişim fakültesi akademisyenleri ile yerel ve ulusal basının bölge temsilcileri katıldı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde verilen eğitimin nitelik yönünden geliştirilmesi ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla kamu ve özel medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Hepinizin bildiği gibi İLEDAK tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde ülkemizde tüm bölümlerimizle akredite olan ilk fakültelerden birisiyiz.Kalitesi tescillenen eğitim öğretimimizi, öğrenci odaklı uygulamalarımızı, topluma katkı öncelikli sosyal sorumluk projelerimizi, yönetim sistemimizi ve yenilediğimiz teknolojik altyapımızı sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün de fakültemiz ile sektör arasında daha etkin iş birlikleri tesis etmek, bilgi paylaşımında bulunmak, kalite ve akreditasyon çalışmalarımız başta olmak üzere verilen eğitimin kapsamı ile ilgili değerlendirme yapmak üzere bir aradayız. Uluslararası tanınır bir iletişim fakültesi olma hedefiyle stratejik planımızda belirlediğimiz yol haritamız doğrultusunda paydaşlarımızla daha sık bir araya geleceğiz" dedi

"Hedefimiz uluslararası tanınır bir iletişim fakültesi olmak"

Ders programlarını günün koşulları ve sektörün beklentileri doğrultusunda hassasiyetle hazırladıklarını vurgulayan Dekan Takımcı, "İletişim teknolojileri, mecraları ve biçimleri her geçen gün değişiyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alan fakültelerden birisi olarak bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimi takip ederek,öğrencilerimizi bu değişime göre yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda hem akademik hem idari hem de teknolojik altyapımızı günün koşullarına göre planlıyoruz. Fakültemiz ders programlarımızın hazırlanmasında küresel ölçekte incelemeler yaparak iletişim alanında uluslararası tanınırlığı olan fakültelerin içeriklerini analiz ediyoruz. Programlarımızın ders içeriklerini teori ile uygulamayı bir arada sürdüren birbirini destekleyen bir formatta hazırlıyoruz. Bu noktada diğer fakültelere de örnek olan bir kurumuz. Öğrencilerimiz, Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ege Ajans, Radyo Ege Kampüs ve EÜ Televizyonu aracılığıyla bir yandan aldıkları teorik eğitimi uygulamalarla pekiştirirken diğer yandan da bilgi iletişim teknolojilerini, kitle iletişim araçlarını yakından tanıma, kullanma imkânı buluyorlar. Pek çok pratiği fakültemiz atölyelerinde, stüdyolarında ve uygulama birimlerinde yani işi mutfağında öğreniyorlar. Teori ile pratiği birlikte öğreniyorlar. Bu noktada uygulama alanlarımızın fiziki koşullarının düzenlenmesinden, teknik alt yapımızın modern cihazlarla donatılmasına ve personel desteğine kadar yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a teşekkür ediyorum" dedi.

"İletişim, bütün disiplinlerin odağında yer alıyor"

Kalite ve akreditasyon başta olmak üzere uluslararasılaşma çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Dekan Takımcı, "Son iki yıldır içinde bulunduğumuz salgın süreci, iletişim eğitiminin önemini daha da vazgeçilmez kıldı. İletişim alanı; sağlıktan tarıma, kamu diplomasisinden temel bilimlere, mühendislikten eğitime bütün bilim dallarının odak noktasında yer alarak, ihtiyaç duyulan bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ailesi olarak, ortak akıl, birlik ve beraberlik içinde kalite odaklı bakış açımızı sürekli iyileştirerek, geliştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Fakültemizin akreditasyon ve kalite güvencesi çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası iş birliklerimizi artırmak istiyoruz. Dış paydaşlarımızın görüş, öneri, talep ve beklentilerini daha çok alarak sık sık bir araya gelmeyi; birlikte akademik, kültürel, sosyal proje ve programlar yapmayı arzuluyoruz" dedi.

Yerel ve Ulusal Medya temsilcilerinden yoğun katılım

Toplantıya, EÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çiğdem Dirik, Doç. Dr. İlknur Gürses, Gazetecilik Bölüm Başkanı ve yardımcıları ile Fakülte öğretim elamanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın, Ekonomik Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yener Özkesen, Yeni Bakış Gazetesi Haber Müdürü İsmail İnan, İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, 9 Eylül Gazetesi Yayın Koordinatörü Hakan Dirik, Ege Telgraf Gazetesi Temsilcisi Kader Ergin, Sağlık Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Efsun Erbalaban Yılmaz, Gerçek Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Nakçı, Ekonomik Çözüm Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bengü Türkeri, Yenigün Gazetesi Temsilcisi Mesut Şimşek, Haber Ekspres Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Çatel, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan katıldı.

Ege Üniversitesi, Türkiye, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜ İletişim Fakültesi'nde 'Dış Paydaşlar Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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