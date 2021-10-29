Üye Girişi
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu - Son Dakika

Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu

29.10.2021 10:53
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu

Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattı.

Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattı. Daireleri satılan alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, en başından beri fikir birliğinde oldukları belirtilirken, müteahhitlerin yeni oyunu pes dedirtti.

İddialara göre, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir firma sahibi U.A. inşaat halindeki binasını gösterip 'satış sözleşmesi' karşılığında toplamda 164 bin lira alarak bu binadan 6 daireyi Hüseyin E., Adnan Ö., Mehmet Ç., Mehmet U., Murat Y. ve Hasan B.'ye sattı. Firma sahibi U.A. ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhit olan ve dosyada sanık olarak tutuksuz yargılanan A.B.'ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan A.B. de bu daireleri başka vatandaşlara sattı.

Gerçeği öğrenince şok yaşadılar

Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde oldukları belirtildi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında daha önceden de Edirne Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde yargılamaların yapıldığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı belirtildi. Avans ödemesi yapılan dairelerin şüpheli U.A. tarafından diğer şüpheli A.B.'ye satılması ve tapu devri yapılmasının muvazaalı işlem olarak değerlendirilmesi talebinde bulunulan iddianamede ayrıca, şüphelilerin en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde nitelikli dolandırıcılık işleme kastı ile hareket ettiklerine delalet teşkil ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli U.A. ve şüpheli A.B.'nin ayrı ayrı 6'şar defa olmak suretiyle takdiren ve teşdiden cezalandırılmaları talep edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına başlandı. Binayı sonradan satın alan ve dosya kapsamında tutuksuz yargılanan müteahhit A.B. binayı iki parça halinde satın aldığında binanın inşaat halinde olduğunu söyledi. Mağdurlar ile diğer şüpheli arasındaki para alışverişini bilmediğini söyleyen A.B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

"Mahkemeye gidersen iş uzar, gitmezsen mağduriyetini gidermeye çalışırız" dediler

Duruşmaya katılan mağdurlardan Hüseyin E. de firma ile daire satış sözleşmesi imzalayıp 17 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Hüseyin E. ilerleyen dönemlerde firma yetkilileri ile yaptığı görüşmelere rağmen hem dairesinin hem de parasının iade edilmediğini anlattı. Duruşmaya katılan mağdurlardan biri olan Mehmet U. da anlaştığı daire için firma yetkililerine 50 bin lira ödeme yaptığını söyledi. İlerleyen dönemlerde dairesi teslim edilmediği için şüpheli U.A. ve aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden mağdur Mehmet U. kendisine 'mahkeme süreci başlatmazsan mağduriyetini gidermeye çalışırız, eğer mahkemeye gidersen oradan çıkacak karara göre işlemlere devam ederiz' denildiğini iddia etti.

Ev alacak vatandaşlara çağrı: "En kati çözüm tapu dairesinde alım satım yapılmasıdır"

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, ev satın alırken vatandaşların nelere dikkat etmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Feda, "Edirne ufak bir şehir olduğu için müteahhitlerimiz güvene dayalı satışlar gerçekleştiriyor. Sayıları az da olsa art niyetli bazı müteahhitler, birden fazla vatandaşa daireleri gezdirip kaparo karşılığında sözleşme yapıyor. Daha sonra o daireler tapuda farklı kişilere satan müteahhitler ardından kayboluyorlar veya mahkemelik oluyorlar. Burada en kati çözüm sözleşme yapıldıktan hemen sonra inşaat yarım dahi olsa tapu dairesinde alım satım yapılmasıdır" dedi.

Mahalle muhtarı ev alacak vatandaşlara seslendi

Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da vatandaşlara çağrıda bulundu. Muhtar Tasmalı, mahallede inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve ev alırken bazı vatandaşların müstesna da olsa mağdur olduklarını söyledi. Muhtar Tasmalı, "Ev alırken bazı vatandaşlarımızın mağdur olduklarını duyuyoruz. Ev alacak vatandaşlara mağdur olmamaları için ricada bulunmak istiyorum. Tapu dairesinde işlem yapmadan elden para ödemesi yapmasınlar. Kaparo verip sözleşme yapsalar dahi mağdur oluyorlar. Bu mağduriyeti yaşamamak için çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maalesef müstesna da olsa böyle şeyler yaşanıyor" diye konuştu. - EDİRNE

Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İnşaat, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım 10:41 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti 10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu 20:26 PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu

Son Dakika Haberleri
10:42 Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi
10:41 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
09:46 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi         
10:43
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
10:30
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 11:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement