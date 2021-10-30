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Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu - Son Dakika

Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu

30.10.2021 00:58
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu

Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattı.

Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattı. Daireleri satılan alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, en başından beri fikir birliğinde oldukları belirtilirken, müteahhitlerin yeni oyunu pes dedirtti.

İddialara göre, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir firma sahibi U.A. inşaat halindeki binasını gösterip 'satış sözleşmesi' karşılığında toplamda 164 bin lira alarak bu binadan 6 daireyi Hüseyin E., Adnan Ö., Mehmet Ç., Mehmet U., Murat Y. ve Hasan B.'ye sattı. Firma sahibi U.A. ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhit olan ve dosyada sanık olarak tutuksuz yargılanan A.B.'ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan A.B. de bu daireleri başka vatandaşlara sattı.

Gerçeği öğrenince şok yaşadılar

Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde oldukları belirtildi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında daha önceden de Edirne Ağır Ceza Mahkemeleri nezdinde yargılamaların yapıldığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı belirtildi. Avans ödemesi yapılan dairelerin şüpheli U.A. tarafından diğer şüpheli A.B.'ye satılması ve tapu devri yapılmasının muvazaalı işlem olarak değerlendirilmesi talebinde bulunulan iddianamede ayrıca, şüphelilerin en başından beri fikir ve eylem birliği dahilinde nitelikli dolandırıcılık işleme kastı ile hareket ettiklerine delalet teşkil ettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli U.A. ve şüpheli A.B.'nin ayrı ayrı 6'şar defa olmak suretiyle takdiren ve teşdiden cezalandırılmaları talep edildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmalarına başlandı. Binayı sonradan satın alan ve dosya kapsamında tutuksuz yargılanan müteahhit A.B. binayı iki parça halinde satın aldığında binanın inşaat halinde olduğunu söyledi. Mağdurlar ile diğer şüpheli arasındaki para alışverişini bilmediğini söyleyen A.B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

"Mahkemeye gidersen iş uzar, gitmezsen mağduriyetini gidermeye çalışırız" dediler

Duruşmaya katılan mağdurlardan Hüseyin E. de firma ile daire satış sözleşmesi imzalayıp 17 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Hüseyin E. ilerleyen dönemlerde firma yetkilileri ile yaptığı görüşmelere rağmen hem dairesinin hem de parasının iade edilmediğini anlattı. Duruşmaya katılan mağdurlardan biri olan Mehmet U. da anlaştığı daire için firma yetkililerine 50 bin lira ödeme yaptığını söyledi. İlerleyen dönemlerde dairesi teslim edilmediği için şüpheli U.A. ve aile bireyleriyle görüştüğünü ifade eden mağdur Mehmet U. kendisine 'mahkeme süreci başlatmazsan mağduriyetini gidermeye çalışırız, eğer mahkemeye gidersen oradan çıkacak karara göre işlemlere devam ederiz' denildiğini iddia etti.

Ev alacak vatandaşlara çağrı: "En kati çözüm tapu dairesinde alım satım yapılmasıdır"

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, ev satın alırken vatandaşların nelere dikkat etmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Feda, "Edirne ufak bir şehir olduğu için müteahhitlerimiz güvene dayalı satışlar gerçekleştiriyor. Sayıları az da olsa art niyetli bazı müteahhitler, birden fazla vatandaşa daireleri gezdirip kaparo karşılığında sözleşme yapıyor. Daha sonra o daireler tapuda farklı kişilere satan müteahhitler ardından kayboluyorlar veya mahkemelik oluyorlar. Burada en kati çözüm sözleşme yapıldıktan hemen sonra inşaat yarım dahi olsa tapu dairesinde alım satım yapılmasıdır" dedi.

Mahalle muhtarı ev alacak vatandaşlara seslendi

Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da vatandaşlara çağrıda bulundu. Muhtar Tasmalı, mahallede inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve ev alırken bazı vatandaşların müstesna da olsa mağdur olduklarını söyledi. Muhtar Tasmalı, "Ev alırken bazı vatandaşlarımızın mağdur olduklarını duyuyoruz. Ev alacak vatandaşlara mağdur olmamaları için ricada bulunmak istiyorum. Tapu dairesinde işlem yapmadan elden para ödemesi yapmasınlar. Kaparo verip sözleşme yapsalar dahi mağdur oluyorlar. Bu mağduriyeti yaşamamak için çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maalesef müstesna da olsa böyle şeyler yaşanıyor" diye konuştu. - EDİRNE

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İnşaat, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ev alacaklar dikkat: İki müteahhidin pes dedirten oyunu - Son Dakika


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