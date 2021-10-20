Evde 76 bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

VAN'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda üzerinde Hz. İsa figürlü 76 bronz sikke ile siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan 1 taş ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T.'nin Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri internet üzerinden alışveriş sitesinde satışa sunduğunu tespit etti. A.T.'nin Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Hz. İsa figürlü 76 bronz sikke, üzerinde tanımlanamayan figür bulunan 1 taş, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.