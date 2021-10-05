Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü.

Yangın, Efeler Mahallesi 1479 sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın son katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz T.'ye ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Apartman sakinleri panikledi

Bir anda apartmanı saran koku ve evden yükselen alevler apartman sakinlerini panikletti. Panikle kendilerini dışarıya atan apartman sakinleri ile olayı haber alır almaz evlerine geri dönen ev sahibi aile itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN