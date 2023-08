EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ORDU'NUN YENİ MARKASI İÇİN ÜRETİCİYE İLK TESLİMATLAR YAPILDIBAŞKAN TÖREN, "GÜÇLÜ OLMANIN YOLU ÜRETİMDEN GEÇİYOR "Altınordu Belediyesinin Ordu'yu organik yumurta üretiminde Türkiye markası yapma hedefiyle başlattığı yüzde 50 hibe destekli '52 BİN YARKA DAĞITIMI' projesinde ilk etap tamamlandı. Başkan Aşkın Tören'in üreticilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından verdiği talimat doğrultusunda proje faydalanıcısı 13 üreticiye 4, 500 yumurta tavuğu teslim edildi. Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde 30 aydır şehirde her alanda hizmet seferberliği yürüten Altınordu Belediyesi, kesintisiz devam eden klasik belediyecilik hizmetleriyle şehirde başlattığı modern değişim ve dönüşümü sürdürürken bir taraftan da Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile Altınordulu'ların şehirde bir arada refah içerisinde yaşaması, istihdam alanlarının çoğaltılması, fındığa bağlı ekonomik kaynağın üretim yoluyla çeşitlendirilmesi ve nitelikli göçün tersine döndürülebilmesi adına yoğun bir mesai harcıyor. BAŞKAN TÖREN, ULUSALDA VE ULUSALARARASI ALANDA EDİNDİĞİ TECRÜBE VE BİRİKİMLERİNİ ŞEHRİNE VE İNSANINA HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜYORBaşkan Aşkın Tören, Çalışma Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar iş ve istihdam uzmanı olarak ülke genelinde ve uluslararası alanda edindiği tecrübe, birikim ve hayata geçirdiği projeleri en önemli sosyal sorunlardan biri haline gelen işsizliğe çözüm üretmek üzere şehrinin ve insanının hizmetine sunmaya devam ediyor. "Güçlü olmanın yolu üretmekten geçiyor" diyen Başkan Tören, yerel markaların oluşturulmasına ve şehre katma değer sağlayacak üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik projeleri etap etap hayata geçiriyor. ORGANİK ÜRETİM İÇİN START VERİLDİŞehrine ve hemşehrilerine karşı sözünü yerine getiren Belediyecilik hassasiyeti ile hareket eden Altınordu Belediye Başkan Aşkın Tören'in tarımsal üretimi teşvik etmek ve üretim kaynaklarını çeşitlendirmek, aile işletmelerini faaliyete geçirerek istihdama katkı sunmak adına başlattığı projelerden biri olan 'Organik Yumurta Tavukçuluğu' Projesinde YARKA tavuklar sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Projenin ilk ayağı olan 13 müteşebbis üreticiye 4, 500 yumurta tavuğunu teslim eden Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, proje kapsamında 52 BİN YARKA tavuk dağıtımı gerçekleştirecek. Altınordu Belediyesi ve Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan 'Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği' ile ortaklaşa hayata geçirilen proje tamamlandığında YILLIK 18 MİLYON organik yumurta üretimi ile Ordu ili organik Yumurta pazarında önemli bir markaya, önemli bir yere ve etkiye sahip olacak. BAŞKAN TÖREN, "ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"Üreticilerle gerçekleştirdiği proje toplantısının ardından ekiplere verdiği talimatla 13 üreticiye YARKA tavukların teslimini sağlayan Başkan Tören, projemizin ilk ayağını gerçekleştirdik, şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun şeklinde konuştu. Her alanda şehre değer katacak vatandaşların hayatlarına dokunacak projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Tören, "şehrimizin, insanımızın güçlü olması ve insanımızın şehrimizde doğduğu topraklarda kimseye muhtaç olmadan refah içerisinde yaşaması için projeler üretmeye devam ediyoruz. İstihdama yönelik tamamladığımız projelerimizin yanında önümüzdeki aylarda yine bu alanda çok önemli yatırımları hayata geçireceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde üretmeye, ürettiklerimiz ile şehrimize ve ülkemize artı değer katmaya çalışıyoruz. Şehrimizi üreten, rekabet edebilen, marka ve model bir şehir yapacak çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. ""ALTINORDU BELEDİYESİ İLE ÜRETİMDE AMATÖRLÜKTEN PROFESYONELLİĞE ADIM ATIYORUZ"Projede yüzde 50 hibe desteğinden yararlanan ve yumurta tavuklarını teslim alan üreticiler, "Altınordu Belediyesinin destekleriyle üretimde amatörlükten profesyonelliğe adım atıyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e verdiği desteklerden ve her zaman yanımızda olan duruşundan dolayı çok teşekkür ederiz, Üreteceğiz ve hep birlikte kazanacağız. " sözleriyle projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.