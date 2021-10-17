Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı - Son Dakika

Eve giren yılanı elleriyle böyle yakaladı

-Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi herkes evi boşalttı

BURSA - Bursa'da kış uykusuna yatması gereken yılan bir evin içine girdi yılanı gören ev sakinleri evi terk etti. Haber verdikleri hayvan yakalama uzmanı evdeki yılanı elleriyle yakaladı.

Nilüfer ilçesi Akçalar mahallesinde yaşayan Hasan Güler, evinde otururken evine yılan girdiğini gördü. Ekim ayında kış uykusuna yakması gereken 2 metre boyundaki yılanı gören ev sakinleri korkuya kapılıp evi terk etti. Hemen aynı mahallede yaşayan yabani hayvanları yakalama konusunda uzman İbrahim Sargın'a haber verildi. Sargın, Ekim ayında kış uykusuna yatmayıp eve giren yılanı elleriyle yakalayıp bir su şişesine koyarak hiç zarar vermeden doğaya saldı. İbrahim Sargın'ın yılanı yakalamaya çalıştığı esnada yılanın onu ısırmaya çalışması kameralara yansıdı. Yılanı korkusuzca yakalayıp doğaya salan İbrahim Sargın, herkesin takdirini topladı.

Haber verilmesi üzerine eve giren yılanı yakalamak için bulunduğu eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Evin içine yılan girmiş ev sahipleri bana haber verdi. Hemen yılanın bulunduğu eve gelerek yılanı yakaladım. Yakaladığım yılanı tekrar doğaya saldım" dedi.