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Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

23.10.2021 12:29
Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak istihbarat çalışmasıyla Çıkrıkçı Mahallesi'nde yaşayan M.A.A.'nın (39) evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 8 ayrı paket halinde alüminyum folyolara sarılı, satışa hazır toplam 3 kilo kubar esrar ile esrar içmede kullanılan pet şişeden yapılan 2 düzenek ele geçirildi. Evde olmadığı belirlenen M.A.A.'nın uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyen kardeşi M.A. (31) gözaltına alındı.Ev sahibi M.A.A. hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.


Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Turgutlu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
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