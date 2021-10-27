'Evim' mağdurları Ankara'da çözüm aradı - Son Dakika

'EVİM' isimleriyle bilinen ve tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle görüşerek çözüm aradı. Mağdurlar, tasfiye sürecinin açık, şeffaf, bilgilendirme yapılarak ve kendilerinin de tasfiye sürecinde yer alabileceği sistemin oluşturulmasını istedi.

Halk arasında 'evim' adlarıyla bilinen, faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan 21 şirket tasfiye edilmişti. Tüketici Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ve 21 şirket tarafından mağdur edilen 54 bin 500 kişiden yaklaşık 200'ü, TBMM'de çözüm aradı. TBMM'de partilerin milletvekilleri ile görüşen mağdurlar, tasfiye sürecinin açık, şeffaf, bilgilendirme yapılarak ve kendilerinin de tasfiye sürecinde yer alabileceği sistemin oluşturulmasını istedi.

'AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK TALEP EDİYORLAR'

DHA'ya konuşan Tüketici Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü, Türkiye'de konut finansman yöntemi ile 21 şirketten 54 bin 500 kişinin mağdur edildiğini söyledi. Güllü, "Bunları aileleriyle birlikte değerlendirdiğimizde yaklaşık 400 bin civarında mağdurdan bahsediyoruz. 2 Temmuz'da bu 21 şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi, faaliyetleri durduruldu. TMSF tasfiye sürecine geçti. Buradaki sıkıntı şu; tasfiye sürecinin ne zaman biteceği, ne şekilde yapılacağı belli olmadığı gibi tüketiciler bilgi alamıyorlar. Tasfiye sürecine de müdahale etme şansları yok. Tasfiyenin açık, şeffaf, bilgilendirme yapılarak ve mağdur olan kişilerin de tasfiye sürecinde yer alabileceği sistemin oluşturulması gerekiyor. Mağdurlar öncelikle bir muhatap bulmak istiyorlar. TMSF yeterli bilgi ve işleyiş hakkında bilgilendirme yapmadığı için sıkıntı yaşıyorlar. Açıklık ve şeffaflık talep ediyorlar" dedi.

'GÜNCEL DEĞERİNDE ALMAYI TALEP EDİYORLAR'

Güllü, mağdurların Meclis'te aradığı çözüme ilişkin, "Öncelikle ödemiş oldukları paranın güncel değerinin alınmasını talep ediyorlar, bir zarar görmek istemiyorlar. 'Katkı bedeli' diye şirketlere ödedikleri katkı paraları var. TMSF'nin 'bu katkı payını ödemem' yönünde bir kararı olduğunu duyduk, bu da kabul edilebilir bir şey değil. Almadıkları bir hizmet, bu insanlar konut sahibi olamadılar, hem verdikleri parayı tam değerinde alamıyorlar hem de böyle bir kesinti yapılması mağduriyeti biraz daha katlıyor" diye konuştu.

'BUNALIMA GİRENLER VAR'

Güllü, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile de görüştüklerini ifade ederek, "Bu insanlar faizsiz sisteme güvenerek giriyorlar ve 'dar gelirli' diye tabir ettiğimiz, aylık taksitler ile ev almayı planlayan kişiler. Psikolojik bunalıma giren, intihar eşiğine gelenler var. 45 ilden yaklaşık 200 mağdur Ankara'da dertlerini anlatmaya çalıştılar. Milletvekillerine, bu sorunu çözmek için, yardımcı olmaları için kamuoyu oluşturmaya gayretliler. Bizler de yanlarında olmaya çalıştık. Meclis'imizin bu sorunu bir an önce çözüp, TMSF'nin de açık, şeffaf olarak çok hızlı şekilde bu süreci sonlandırması gerekir. Siyasi partileri ziyaret etmeye çalıştık. Gruplar halinde milletvekillerine ulaşmaya çalıştık. Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç'u ziyaret ettik, durumu izah etmeye çalıştık. Kendilerinden bu konuda destek almak istediğimizi söyledik. Durumu değerlendireceklerini, gerekirse de bu konuda eksiklik ya da hata varsa düzeltilmesi için gerekli mercilere yazı yazacaklarını bildirdiler" ifadesini kullandı.