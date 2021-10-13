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EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ KORKUTTU - Son Dakika

EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ KORKUTTU

13.10.2021 23:00
EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ KORKUTTU

ANTALYA'da bir apartmanın beşinci katındaki daire, mutfakta çıkan yangın nedeniyle büyük çapta hasar gördü.

ANTALYA'da bir apartmanın beşinci katındaki daire, mutfakta çıkan yangın nedeniyle büyük çapta hasar gördü. Evdeki çift ve köpekleri ise itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahce Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın beşinci katında çıktı. İrfan- Seray Karabulut çiftinin kiracı olarak yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karabulut çiftinin komşuları balkon kısmından alevlerin yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.Yanan dairenin yaklaşık 100 metre uzağındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye istasyonundan gelen 3 araçla yangına müdahale edildi. Merdiven yardımıyla balkon kısmından alevlere müdahale eden itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Bu arada, Karabulut çifti ile köpekleri itfaiyenin yardımıyla daire kapısından çıkarıldı.Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Yangını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİN MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ KORKUTTU - Son Dakika


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