Evinde 16 gram eroin bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evinde 16 gram eroin bulunan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da evinde 16 gram eroin bulunan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Azer A.'nın adresine baskın düzenledi. Operasyonda Azer A.'nın izine rastlanmazken, evde yapılan aramada yatak odasındaki dolaptan satışa hazır paketler halinde toplam 16 gram eroin ele geçirildi. Mahallede çalışma yapan polis, Azer A.'yı sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Azer A.'nın, emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Dolaptaki uyuşturucu madde bana ait değil. Kimin koyduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca Azer A.'nın, daha öcne de uyuşturucu satma suçundan kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.