Evinde ölü bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de dün akşamdan itibaren haber alınamayan 61 yaşındaki İbrahim K. evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Altıeylül ilçesi Teknik Lise Caddesi üzerinde bulunan evinde oturan İbrahim K.'ye yakınları dün akşamdan beri ulaşamaması sonrasında polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri 61 yaşındaki İbrahim K.'nin oturduğu eve girerek cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - BALIKESİR