İZMİR'in Aliağa ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, sahte içki üreten Y.Ü. gözaltına alındı, evde ise 363 litre sahte içki ve çok sayıda aparat ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Y.Ü.'nün evinde sahte içki üreterek, satışını yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerce takibe alınan şüphelinin evine dün baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada 2 damıtma cihazı, 5 damıtma kazanı, 4 ocak, 3 pompa, 1 kompresör, 2 alkolmetre, 13 arıtma filtresi, 7,5 kilogram anason aroması, 9 litre etil alkol ile 363 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ü. hakkında işlem başlatıldı.