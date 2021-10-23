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EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP - Son Dakika

EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP

23.10.2021 10:53

DÜZCE'de 11 Ekim'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı.

DÜZCE'de 11 Ekim'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Sertan Yalçın'ı evinden alarak çiftliğe götüren 5 kişiyi gözaltına aldı. Yalçın'ın babası Hasan Ali Yalçın (40), "Şikayetim üzerine 5 kişi gözaltına alındı ve şu anda tutuklular. Sadece öldüresiye dövdük, bıraktık diyorlar. Nerede olduğunu söylemiyorlar" dedi.

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, 11 Ekim günü sabah saatlerine doğru arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın, polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemelerde Sertan Yalçın'ın Konuralp bölgesinde bir çiftliğe götürüldüğü ve geri çıkmadığı tespit edildi. Sertan Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, burada, dövdükleri Sertan Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını söyledi. Dövme nedeni hakkında konuşmayan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftlik ve çevresinde yapılan aramalarda ise Sertan Yalçın'a ulaşılamadı.

Oğlunun bulunmasını isteyen Hasan Ali Yalçın, "Bizim evimizin önünden çocuğumuzu alarak çiftliğe götürüyorlar. Çiftlikte çocuğumu darp ediyorlar. Darp ederken çivili sopalarla çocuğumu dövdüklerini söylüyorlar. Sonra bana 'Sertan yoğun bakımda' diye haber geldi ve aramaya başladık. Bundan sonra emniyet güçlerine giderek şikayetçi olduğumu bildirdim ve verilen isimlerle birlikte emniyetten hareket ettik. 12 gündür zanlılar içerde, ancak bir bilgi vermiyorlar. 5 kişi dövdüklerini itiraf ediyorlar. Zanlılar verdiği ifade sadece biz çiftlikte öldüresiye dövdük, bıraktık, kendisi kaçtı diyorlar. Bunun dışında herhangi bir bilgi vermiyorlar" dedi.

'NE CANLI NE ÖLÜ BİR HABER YOK'

Her yerde oğlunu aradığını söyleyen Hasan Ali Yalçın, "Oğlum şu anda kayıp ne ölüsü ne dirisi bilinmiyor. Ben oğlumun canlı olarak bulunmasını, eğer canlı değilse ölüsünün bulunmasını istiyorum. 5 kişi tutuklu ve hepsinin verdiği ifade aynı. Herhangi bir yol kat edemiyorum. 12 gündür ormanlarda, sularda çocuğumu arıyorum. Tüm kamera kayıtları incelendi. Çocuğumun çiftlikten çıkmadığı iddia ediliyor. Araç çiftlikten çıkıyor, herkes farklı yönlerden çiftlikten çıkıyor ama oğlumun çiftlikten çıkmaması sonrası çiftliği aradık. Köpekler geldi, dronlarla aradık. Çocuğumuzu bulamadık. Şu ana kadar bir haber yok ne canlı ne ölü. Emniyet güçlerinden haber bekliyoruz. Biz de dağ, bayır arayarak çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz" diye konuştu.

EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP
EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP
EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP
EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP

Ali Yalçın, Konuralp, Polis, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVİNDEN ALINIP ÇİFTLİKTE DÖVÜLEN GENÇ KAYIP - Son Dakika
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